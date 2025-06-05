Chelsea, Cole Palmer'a 10 Numara Forma Verecek

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımı Chelsea, yeni sezonda 10 numaralı formayı Cole Palmer'a emanet edecek.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 20 numaralı formayı giyen İngiliz orta saha oyuncusu, 15 Haziran'da start alacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren 10 numaralı formayı giyecek.

Manchester City ile 3 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Palmer, 2023'te transfer olduğu Chelsea ile de 1 kez UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.