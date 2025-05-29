Chelsea, Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Oldu

Chelsea, Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Oldu
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Chelsea, Avrupa Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçta, Real Betis ilk yarıyı önde kapatmasına rağmen, Chelsea ikinci yarıda bulduğu gollerle zaferi elde etti.

(ANKARA) - Avrupa Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i  4-1 yenerek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İngiltere'nin Chelsea takımı, İspanya'nın Real Betis takımı ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yönetti.

Real Betis, ilk yarıyı Abdessamad Ezzalzouli'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 65. dakikada Enzo Fernandez, 70. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1'de Moises Caicedo'nun golleriyle Chelsea maçı 4-1 önde tamamlayarak, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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