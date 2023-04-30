Chelsea felakete hiç olmadığı kadar yakın! Dünya devi küme düşebilir
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Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Düşme hattıyla arasında 10 puanlık fark bulunanan Maviler, son 6 maçın 4'ünü deplasmanda ve birbirinden zorlu takımlarla oynayacak.
2022-2023 sezonuna Thomas Tuchel ile başlayan Chelsea, daha sonra sürpriz bir değişikle koltuğu Graham Potter'a emanet etmişti. İngiliz devi daha sonra Potter'la da yolları ayırırken Lampard geçici hoca olarak göreve başladı. Hoca değişikliklerinden sonuç alamayan Chelsea, bu sezon kabusu yaşayabilir.
KÜME DÜŞEBİLİRLER
Küme düşme hattıyla arasında 10 puanlık fark bulunan Chelsea, birbirinden zorlu takımlarla karşılaşacak. Son 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak Maviler, sezon sonunda küme düşebilir.
BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR OYNAYACAKLAR
Frank Lampard'ın öğrencileri kalan haftalarda Arsenal, Manchester City ve Manchester United deplasmanlarına gidecek.
Chelsea'nin kalan maçları şöyle:
- 2 Mayıs: Arsenal (D)
- 6 Mayıs: Bournemouth (D)
- 13 Mayıs: Nottingham Forest
- 21 Mayıs: Manchester City (D)
- 25 Mayıs: Manchester United (D)
- 28 Mayıs: Newcastle United