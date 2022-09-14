Chealse Teknik Direktörü Graham Potter'dan Galatasaray hatırlatması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin başından ayrılan Thomas Tuchel'ın ardından gözler Graham Potter'a çevrildi. Salzburg maçı öncesi basın açıklaması yapan teknik adama yöneltilen bir soruda cevap Galatasaray hatırlatması oldu.

Salzburg maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Potter'a Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmaması ile ilgili sorular yöneltildi. Bu sorulara İngiliz teknik adam "Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı başarılı olduk." cevabını verdi ve Östersunds'un başında kaydettiği galibiyeti hatırlattı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ OLACAK

47 yaşında olan Graham Potter kendisine yöneltilen tecrübe sorusuna: "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim. Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var." yanıtını verdi. Sözlerine ise: "Avrupa Ligi'nde Östersunds deneyimim oldu. Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim." dedi.

MERAK KONUSU

İngiliz teknik direktör Şampiyonlar Ligi tecrübesini ilk defa Chelsea'nin başında yaşayacak. En büyük İngiliz takımlarından olan Chelsea'nin nasıl bir performans sergileyeceği soruları İngiliz taraftarlar arasında konuşuluyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi E grubunda Chelsea'nin evinde konuk edeceği Salzburg maçı bu akşam 22:00'de oynanacak.