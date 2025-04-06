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Charis Charisis, Sivasspor'da 100. Maçını Oynadı

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Yunan futbolcu Charis Charisis, Net Global Sivasspor'da 100. resmi maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 2022-2023 sezonunda transfer olan Charisis, takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Yunan futbolcu Charis Charisis, ligde dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyerek, takımında 100. resmi maçına çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibe 2022-2023 sezonunda transfer olan orta saha oyuncusu Charisis, takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı.

Süper Lig'de 85, Türkiye Kupası'nda 7 kez oynayan Charisis, Avrupa kupalarında ise 8 kez sahaya çıkarak "dalya" yaptı.

Sivasspor formasıyla 3 kez gol sevinci yaşayan Charisis, bunları Süper Lig'de kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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