Haberler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor maçında cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılırken, teknik direktör Ercümend Coşkundere'ye 2 maç men ve 40 bin TL para cezası verildi.

  • Karacabey Belediyespor, cezalı futbolcu oynattığı için TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 24 Erzincanspor maçını 3-0 hükmen kaybetti.
  • Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere, 2 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin TL para cezası aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor – Karacabey Belediyespor maçının ardından alınan karar gündeme damga vurdu. Karacabey Belediyespor, cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayıldı.

CEZALI FUTBOLCU SAHADAYDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı. Ancak maçta Karacabey Belediyespor forması giyen Abdullah Uysal'ın sarı kart cezası bulunmasına rağmen sahada yer alması büyük tartışma yarattı.

PFDK KARARINI VERDİ: 3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYET

Yaşanan gelişmelerin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Karacabey Belediyespor hakkında karar açıklandı. PFDK, kurallara aykırı şekilde cezalı futbolcu oynatıldığı gerekçesiyle Karacabey Belediyespor'un müsabakayı 3-0 hükmen kaybetmesine hükmetti.

TEKNİK DİREKTÖRE MEN VE PARA CEZASI

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere de cezadan nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcıya, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle 2 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin TL para cezası verildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri hatırlatılarak Karacabey Belediyespor'un hükmen mağlup sayıldığı ve teknik sorumlunun cezalandırıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.'nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, Aynı müsabakada KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. teknik sorumlusu ERCÜMEND HÜLAKÜ COŞKUNDERE'nin, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı

Gerçekler ortaya çıktı! Bu gülüşün altında neler yatıyormuş neler
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı

Gerçekler ortaya çıktı! Bu gülüşün altında neler yatıyormuş neler
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek