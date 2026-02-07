Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor – Karacabey Belediyespor maçının ardından alınan karar gündeme damga vurdu. Karacabey Belediyespor, cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayıldı.

CEZALI FUTBOLCU SAHADAYDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı. Ancak maçta Karacabey Belediyespor forması giyen Abdullah Uysal'ın sarı kart cezası bulunmasına rağmen sahada yer alması büyük tartışma yarattı.

PFDK KARARINI VERDİ: 3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYET

Yaşanan gelişmelerin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Karacabey Belediyespor hakkında karar açıklandı. PFDK, kurallara aykırı şekilde cezalı futbolcu oynatıldığı gerekçesiyle Karacabey Belediyespor'un müsabakayı 3-0 hükmen kaybetmesine hükmetti.

TEKNİK DİREKTÖRE MEN VE PARA CEZASI

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere de cezadan nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcıya, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle 2 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin TL para cezası verildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri hatırlatılarak Karacabey Belediyespor'un hükmen mağlup sayıldığı ve teknik sorumlunun cezalandırıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.'nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, Aynı müsabakada KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. teknik sorumlusu ERCÜMEND HÜLAKÜ COŞKUNDERE'nin, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.