Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'la ilgili avukatları Mert Öcel ve Cem Uysaler'den açıklama geldi. Mert Hakan Yandaş için "Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir" denildi.

  • Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.
  • Mert Hakan Yandaş'ın avukatları, soruşturma dosyası içeriklerinin basına sızdırıldığını ve müvekkillerinin özel hayatına ilişkin yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edildiğini belirtti.
  • Mert Hakan Yandaş, ifadesinde 'Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır' diyerek kulübüne olan bağlılığını ifade etti.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın avukatları Mert özel ve Cem Uysaler'den yazılı açıklama geldi.

İşte o açıklama;

Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekte olup, hukuki prosedürler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Bu hususlara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

"FENERBAHÇE RAKİP KİM OLURSA OLSUN HEP KAZANIR"

Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen dosya içeriklerinin basına sızdırılmış olması kabul edilemezdir. Bu sızıntılar, adaleti sağlamak amacıyla değil, müvekkilimizi peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak için yapılmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek, müvekkilimizin özel hayatına ilişkin yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme maddelerinin açık ihlalidir. Masumiyet karinesini yok sayan bu tutum, hukuki sınırları aşmış ve bir itibar suikastına dönüşmüştür. Öyle ki, müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirilerek gerçekle bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır.

Burada asıl manidar olan ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen husus şudur: Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarını magazin malzemesi yapıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ve karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir. Müvekkilimiz ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır, aksı düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir. Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır. Sadece aleyhe algı yaratacak kısımların cımbızlanıp lehe olan bu net duruşun afişe edilmemesi, yürütülen operasyonun niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden gerekse müvekkilimizin kişilik haklarına saldıran tüm kişi ve kurumlar hakkında müvekkilimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz. Yürütülecek soruşturma neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz

Mert Hakan Yandaş

Vekilleri

Av. Mert ÖCEL & Av. Cem UYSALER

