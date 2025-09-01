Ceylin Saraçoğlu, Voleybol Kariyerine ABD'de Devam Edecek

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediye spor'un altyapısında forma giyen voleybolcu Ceylin Saraçoğlu, eğitim ve spor kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürecek. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2007 doğumlu altyapı sporcumuz Ceylin Saraçoğlu, voleybol kariyerine Amerika'da devam edecek. 2025-26 sezonunda Hawaii Hilo Üniversitesi forması giyecek olan sporcumuzu tebrik ediyor, yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor