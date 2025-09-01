Ceylin Saraçoğlu, Voleybol Kariyerine ABD'de Devam Edecek
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un altyapısında yer alan voleybolcu Ceylin Saraçoğlu, 2025-26 sezonunda ABD'deki Hawaii Hilo Üniversitesi'nde forma giyecek. Kulüp, sporcuyu tebrik ederek yeni yolculuğunda başarılar diledi.
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediye spor'un altyapısında forma giyen voleybolcu Ceylin Saraçoğlu, eğitim ve spor kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürecek. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2007 doğumlu altyapı sporcumuz Ceylin Saraçoğlu, voleybol kariyerine Amerika'da devam edecek. 2025-26 sezonunda Hawaii Hilo Üniversitesi forması giyecek olan sporcumuzu tebrik ediyor, yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor