Ceylin Saraçoğlu, Voleybol Kariyerine ABD'de Devam Edecek

Ceylin Saraçoğlu, Voleybol Kariyerine ABD'de Devam Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un altyapısında yer alan voleybolcu Ceylin Saraçoğlu, 2025-26 sezonunda ABD'deki Hawaii Hilo Üniversitesi'nde forma giyecek. Kulüp, sporcuyu tebrik ederek yeni yolculuğunda başarılar diledi.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediye spor'un altyapısında forma giyen voleybolcu Ceylin Saraçoğlu, eğitim ve spor kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürecek. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2007 doğumlu altyapı sporcumuz Ceylin Saraçoğlu, voleybol kariyerine Amerika'da devam edecek. 2025-26 sezonunda Hawaii Hilo Üniversitesi forması giyecek olan sporcumuzu tebrik ediyor, yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Ünlü iş insanı borç listesi bırakıp hayatına son verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.