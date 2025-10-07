Ceylin Mutiş, Dünya Gençler Sambo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası'na katılan Ceylin Mutiş, yıldız kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun açıklamasına göre Ceylin, Endonezya'nın Bogor kentindeki organizasyonda 3'üncülük elde etti.