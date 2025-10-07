Ceylin Mutiş, Dünya Gençler Sambo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler

Güncelleme:
Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası'nda Ceylin Mutiş, yıldız kadınlar 50 kiloda bronz madalya elde etti.

Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası'na katılan Ceylin Mutiş, yıldız kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun açıklamasına göre Ceylin, Endonezya'nın Bogor kentindeki organizasyonda 3'üncülük elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
