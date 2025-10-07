Ceylin Mutiş, Dünya Gençler Sambo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası'nda Ceylin Mutiş, yıldız kadınlar 50 kiloda bronz madalya elde etti.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun açıklamasına göre Ceylin, Endonezya'nın Bogor kentindeki organizasyonda 3'üncülük elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor