Ceylin Demiroğlu, Türkiye Kick Boks Şampiyonu Oldu

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından organize edilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası Gençler Kategorisinde mücadele eden Aydınlı 16 yaşındaki sporcu Ceylin Demiroğlu, İzmir'de Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren özel bir spor kulübü öğrencisi kickbokscu Ceylin Demiroğlu, İzmir'de gerçekleştirilen organizasyonda 56 kilo FullContact kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. 1 Temmuz-8 Temmuz arasında gerçekleştirilen şampiyona 10 bin kişi kapasiteli İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda büyük heyecana sahne oldu. Aydınlı sporcu Ceylin'in gösterdiği performansıyla şampiyonluk başarısına ulaşırken, izleyenlerden de tam not aldı. Ceylin Demiroğlu'nun antrenörü eski milli antrenör Ömer Gevaşlı, öğrencisinin başarısından dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, genç yaşına rağmen önemli bir başarı elde ettiğini ve bu performansıyla daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını belirtti. - AYDIN