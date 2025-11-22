Ceylanpınar Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Gençlik ve Spor Takımı

Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve kurumlar arası dayanışmayı artıran voleybol turnuvası, nefes kesen final maçıyla sona erdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaymakamlık tarafından 15 Ekim tarihinde başlatılan voleybol turnuvası sona erdi. İlçe genelinden 19 kurum ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) takımı voleybol turnuvasına katıldı. Emniyet, jandarma, hastane, adliye, milli eğitim ve çeşitli STK'ların katıldığı turnuvada takımlar, rekabetçi ve aynı zamanda dostane mücadeleler sergiledi. Turnuvanın zirvesinde, namağlup ilerleyen Gençlik ve Spor Takımı ile güçlü rakibi Devlet Hastanesi Takımı karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf Gençlik ve Spor Takımı oldu. Şampiyon takım, zaferin ardından yaptığı açıklamada, "Verilen mücadelenin sonunda dostluk kazanmıştır" ifadelerini kullanarak turnuvanın asıl amacını vurguladı.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvada birinciliği Gençlik ve Spor Takımı, ikinciliği Ceylanpınar Devlet Hastanesi Takımı, üçüncülüğü ise Karacadağ Derneği Takımı aldı. Finalin ardından düzenlenen törende, turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilirken, turnuvanın sorunsuz ilerlemesinde büyük rol oynayan komisyon üyelerine ve hakemlere de teşekkür amacıyla plaket takdim edildi. - ŞANLIURFA