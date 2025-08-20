Ceyhun Gülselam Altay'ın Afyon Kampına Götürülmedi

Ceyhun Gülselam Altay'ın Afyon Kampına Götürülmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, geçen sezondan sakatlığı devam eden Ceyhun Gülselam'ın tedbir amaçlı olarak Afyon kampına götürülmediği açıklandı. Deneyimli orta saha oyuncusu, çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor.

Geçen sezondan sakatlığı devam eden Ceyhun Gülselam'ın tedbir amaçlı Altay'ın Afyon kampına götürülmediği ve tecrübeli oyuncunun topsuz çalışmalarını İzmir'de sürdürdüğü öğrenildi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, üçüncü etap kamp çalışmaları için Afyon'a gitti. Siyah-beyazlılarda tek eksiğin ise 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ceyhun Gülselam'ın olduğu bildirildi. Geçen sezon 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, yeni sezonla birlikte topsuz çalışmalara başlasa da Afyon kampına götürülmedi. Deneyimli oyuncunun henüz tam hazır olmadığı ve çalışmalarını İzmir'de sürdüreceği ifade edildi. Tedavi süreci devam eden Ceyhun Gülselam'ın ligin ilk haftalarını kaçırması bekleniyor. Orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başladıktan sonra Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu tarafından zamanla ilk 11'e monte edileceği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giymesiyle birlikte kariyerinde ilk kez 3. Lig'de top koşturmuş olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim

Bahçeli'nin sahip çıktığı Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.