Ceyhan Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen spor kurslarına çocuklar ve gençler büyük ilgi gösteriyor. Başkan Hülya Erdem, kurslara katılan çocuklara belediye tarafından üretilen formaları hediye etti.

Ceyhan Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için düzenlenen spor kursları büyük ilgi görüyor. Başkan Hülya Erdem, belediyenin kurslarına katılan çocuklara Ceyhan Belediyesi Dikimevi'nde üretilen formaları hediye etti.

Ceyhan'da dar gelirli ailelerin bütçelerine katkıda bulunmak üzere hareket ettiklerini ve bu kapsamda sosyal sorumluluk projelerini devam ettirme gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Hülya Erdem, "Anaokulu, ilkokul ve ilköğretime yeni kaydolan öğrencilerimiz ders başı yaptı. Hepsinin ve belediyemiz bünyesinde hem kurs görüp hem de okula başlayacak olan tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Dikimevimizde ürettiğimiz formaları belediyemizin kurslarına katılan çocuklarımıza hediye ettik. Çok çeşitli branşlardan oluşan kurslarımıza yoğun bir ilgi oluyor. Her yıl düzenli olarak süregelen kurslarımız aileler ve çocuklar için ayrı bir önem taşıyor. Çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam edeceğiz. Formalar bizden başarı çocuklarımızdan olacak" diye konuştu.