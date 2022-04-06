VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Haberler

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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1'in rövanşında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda sarı-lacivertlileri elemeyi başardı adını finale yazdırdı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1'in rövanşında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda sarı-lacivertlileri elemeyi başardı adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlılar finalde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Simonovic, Erdal Akıncı

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol 1, Arina Fodorovtseva 18, Mina Popovic 8, Melissa Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Ana Cristina de Souza 1

Başantrenör: Zoran Terzic

VakıfBank: Cansu Özbay 5, Gabi 18, Zehra Güneş 7, Isabelle Haak 18, Michelle Bartsch-Hackley 5, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman 1

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 25-14, 25-20, 28-26, 11-15

Süre: 22, 24, 30, 16 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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