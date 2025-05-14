Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 11. Kez Başlıyor

Türkiye'nin en prestijli satranç organizasyonlarından biri haline gelen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, bu yıl 11. kez satrançseverlerle buluşuyor.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek turnuva, 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Henüz başlamadan rekorlara göz kırpan turnuvaya şimdiden 19 farklı ülkeden 88 ünvanlı sporcu kayıt yaptırdı. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Kuzey Makedonya, İtalya, Hindistan, Gürcistan, Azerbaycan, Polonya, İran, İsviçre, Amerika, Hindistan, Türkmenistan, Almanya, Moğolistan, Rusya, İngiltere, Arjantin ve Meksika'dan ünvanlı satranç sporcuları kayıt yaptırdı.

Katılımcı sayısının bini aşması bekleniyor

Geçtiğimiz yıl 72'si ünvanlı olmak üzere toplam 815 sporcunun katıldığı turnuvaya bu yıl ilginin daha da fazla olması bekleniyor. Organizasyon komitesi, sporcu sayısının bu yıl bini aşabileceğini belirtiyor.

Çeşme'nin yetiştirdiği başarılı sporcular da turnuvada boy gösterecek. 2482 ELO puanına sahip IM Alparslan Işık ile 2198 ELO puanlı FM Egehan Yıldız, turnuvada Çeşme'yi temsil edecek.

Turnuvada mücadele edecek ünvanlı sporcuların dağılımı ise şu şekilde: 24 GM (Büyük Usta), 5 WGM (Kadın Büyük Usta), 29 IM (Uluslararası Usta), 2 WIM (Kadın Uluslararası Usta) 22 FM (FIDE Ustası), 5 WFM (Kadın FIDE Ustası), 4 CM (Usta Adayı)

Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi 21 Haziran olarak belirlendi. Açılış töreni, 23 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te yapılacak ve ardından 1. tur maçları başlayacak.

27 Haziran Cuma günü saat 16.00'da ise hızlı ve heyecanlı mücadelelere sahne olacak Yıldırım (Blitz) Turnuvası düzenlenecek. Turnuvanın son turu, 29 Haziran Pazar günü oynanacak. Aynı gün saat 16.00'da ödül töreniyle organizasyon sona erecek. - İZMİR