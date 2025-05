Çeşme'de Üçüncü Salomon Maratonu İçin Heyecan Dorukta

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ilıca Hotel'de düzenlenen toplantıya Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Maraşlı, maratonun üçüncüsünü gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çeşme'de turizmle beraber artık spor turizminin de her mevsim yapılabileceğini göstermekten memnuniyet duyuyoruz. Spor organizasyonları ile tüm dünyaya en kolay şekilde erişebiliyoruz. Buraya gelen insanlar sporu sevdiği için geliyor. Spor en iyi tanıtım araçlarından biri ve biz de bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını dile getiren Emre Can Durmaz, "Sporla, kültürle, doğayla iç içe yılın her dönemini yaşayan bir Çeşme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada, ulusal ve uluslararası organizasyonların, müsabakaların katkısı yadsınamaz. Her adımda bu vizyonu biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Çeşme'yi sporla buluşturmak, gençlerimizi spora teşvik etmek, yaşam kalitesini artırmak ve ilçemizin dört mevsim canlı kalmasını sağlamak açısından da çok kıymetli. Katılan tüm sporculara başarılar diliyor, Çeşme'mizde unutulmaz bir deneyim yaşamalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın Ayhan Güney de yıllardır Çeşme'de bisiklet yarışları yapıldığı anlatarak, "Kaymakamımızın öncülüğü ile maratona başladık. Çok hızlı büyüdü ve katılım sayısı 2 katına çıktı. Tecrübesi yüksek bir organizasyon ekibiyiz ve 20 yıldır bu tarz işler yapıyoruz. Önemli bir sponsorla yürümek çok önemli. Bunların yanında lokasyon da büyük önem taşıyor. Yarışın büyümemesi için bir sebep yok. Bizler de bunun için çalışacağız. Zamanla daha da büyüyerek Kapadokya'daki gibi yabancı sporcu sayısında artış yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Atilla Kuduoğlu ise organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesini diledi.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile düzenlenecek ve 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılacağı organizasyon, 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirilecek.