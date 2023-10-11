Çeşme'de 4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvası düzenlenecek

Çeşme Belediyesi ve Ege Bölgesi Surfcasting Balık Avcıları Derneği (ESCODER) işbirliği ile 14-15 Ekim tarihleri arasında, Ilıca Plajı'nda "4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvası" gerçekleştirilecek. Turnuvaya 2'şer kişiden oluşan 95 takım katılacak ve turnuva şartnamesine göre belirlenen kurallar geçerli olacak.

Çeşme Belediyesi ve Ege Bölgesi Surfcasting Balık Avcıları Derneği (ESCODER) işbirliği ile 14-15 Ekim tarihleri arasında, Ilıca Plajı'nda "4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Hem spor hem de rekabetin bir araya geldiği, her yaştan katılımcının zevkle katılabileceği, herkesin iyi vakit geçireceği bir organizasyon olan "4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvası"na 2'şer kişiden oluşan 95 takım katılacak. Turnuva 14 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve 15 Ekim sabahı saat 08.00'de sona erecek.

Turnuva şartnamesine göre, turnuva sırasında kamış ve makine kullanımı zorunlu olurken, kamış uzunluğu ise en az 3,6 metre, en fazla 5 metre olabilecek. Organizasyon tarafından belirlenen yemler dışında yem kullanımı kesinlikle yasak olacak. Her tutulan limit üstü balık için katılımcılara 10 puan verilecek, limit üstü her ekstra santimetre için 1 puan eklenecek.

Turnuvada, 4 masa hakemi ve 40'a yakın saha hakemi görev yapacak.

"Balık avcılığının en iyileri Çeşme'ye geliyor"

ESCODER üyesi olan ve Çeşme Belediyesi ile ESCODER arasında koordinasyonu sağlayan Tacettin Tırnaklı, turnuva ile ilgili bilgi vererek, "95 takım, toplam 190 kişi yarışacak. Takımlar 2'şer kişiden oluşuyor. Konulan limitler üzerinden limit üstü ölçümü yapılıyor. Her balığın bir puanlaması var. Uzunluk ölçümü ve puanlaması yapılıyor. Balık avcılığının en iyileri Çeşme'ye geliyor. Her ay bir ilde gerçekleşiyor. Geçen ay İstanbul'da, ondan önceki ay Bursa'daydı. Önümüzde Adana ve Mersin var. Buy hafta sonu Kocaeli'nde de yarışma var. Bu turnuvalar yurt dışında yapılıyor. Bazen yurt dışından da yarışmacılar geliyor. Ama Ilıca Plajı'ndaki yarışmaya yurt dışından katılan yok" dedi.

Katılacak takımlar

Turnuvaya, Pamucak Surfcasting, İstanbul Surfcasting, Hobim Team, B.A.B.A. Team, Bostanlı Olta Balıkçıları, İzmir Sportif Olta Balıkçıları, Karşıyaka Balık Av, ASC, Çayır Manyakları, Körfez Team, Mavivatan Surfcasting, Seven Team, Göktürkler Team, Akbak, MNY Kimya, Yuki Team, Kocaeli The Reis, Sosyete Balıkçısı, Deniz Team, İstanbul Usta Oltacılar Grubu, Ilıca Team gruplarının yanı sıra 17 bireysel oltacı katılacak. - İZMİR