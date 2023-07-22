Çeşme Belediyespor, Erman Kırmızı ile anlaştı

Çeşme Belediyespor, teknik direktör Erman Kırmızı ile anlaştığını duyurdu.

Çeşme Belediyespor, teknik direktör Ali Çalış ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Çeşme Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2023-2024 futbol sezonu için teknik direktör Erman Kırmızı ile anlaşmış bulunmaktadır. Çeşme Belediyespor camiasına ve teknik ekibimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

45 yaşındaki teknik adam, Efeler 09, Özçamdibispor ve son olarak da Aydınspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. - İZMİR