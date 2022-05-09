Ceren Cihan Önal, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Türk Hava Yolları forması giyen 31 yaşındaki Ceren Cihan Önal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kuzeyboru, 1.70 boyundaki libero mevkisinde oynayan Ceren Cihan Önal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Önal, kariyerinde Halkbank, İlbank, Bursa, Çanakkale Belediyespor, PTT ve son olarak da THY'de forma giydi. Sultanlar Ligi'nde 2 kez ve Türkiye Kupası'nda 1 kez "En İyi Manşet Alan Oyuncu" ödülünü kazanırken; 1'er kez Sultanlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda "Yılın Liberosu" seçildi.