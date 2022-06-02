Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı - Haberler

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Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor. Siyah beyazlılar, Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Tecrübeli isimle 3 yıllık anlaşma imzalanması planlanıyor.

Milli golcü evine dönüyor. Süper Lig'e dönüp eski takımı Beşiktaş formasını giymek isteyen Cenk Tosun, Kartal'ın teklifini kabul etmeye çok yakın.

3 YILLIK ANLAŞMA

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, serbest statüde yer alan milli oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

22 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi ile 2 maça çıktı.

Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Haberler.com - Spor

Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Eren İsmail:

Arda cenk Burak toplayın abilik yapsınlar ohhhh kasanizi bosaltsinlar çok garip bir işletme tarzı.

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