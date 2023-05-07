Cenk Tosun, Süper Lig'de 13. golünü attı
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Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.
Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, müsabakanın 84. dakikasında ev sahibi ekibin filelerini havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Milli futbolcu, bu golle ligde gol sayısını 13'e çıkarttı. 31 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor, Alanyaspor ve Fenerbahçe maçlarında 2, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor müsabakalarında ise 1 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu, 3 de asist yaparak bu sezen Süper Lig'de takımı adına 16 gole doğrudan katkı sağladı. - İSTANBUL
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