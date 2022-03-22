Cenk Tosun transferi rafa kalktı! Beşiktaş, Süper Lig'in golcüsü Umut'u bitiriyor

Beşiktaş yönetimi, bu sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok'u gündemine aldı. Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 gol ve 9 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, Kasımpaşa ile temasa geçti.

OPSİYON HAKKI KULLANILDI

Siyah-Beyazlılar, Umut için Fransız ekibi Lorient'le temas kuracaktı ancak Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullandığı öğrenildi. Kasımpaşa'ya Umut için fiyat soruldu.

5 MİLYON EUROYU BULABİLİR

Kasımpaşa, Umut'a toplamda 2.5 milyon euroluk yatırım yaptı. Umut Bozok'un Beşiktaş'a maliyetinin 5 milyon euro civarında olacağı belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, sakatlıklarla boğuşan ve 30 yaşını aşan Cenk Tosun'a senelik 2 milyon euro ödemek istemiyor. Bu sebeple Umut Bozok transferi öne çıktı.