Cenk Tosun transferi rafa kalktı! Beşiktaş, Süper Lig'in golcüsü Umut'u bitiriyor - Haberler

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Cenk Tosun transferi rafa kalktı! Beşiktaş, Süper Lig'in golcüsü Umut'u bitiriyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Golcü arayışındaki Beşiktaş, yaşı ve maliyeti sebebiyle Cenk Tosun transferinde frene bastı. Kara Kartal, bu sezon ligde 30 maçta 14 gol atıp 9 asist yapan Umut Bozok için Kasımpaşa ile temasa geçti.

Beşiktaş yönetimi, bu sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok'u gündemine aldı. Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 gol ve 9 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, Kasımpaşa ile temasa geçti.

Cenk Tosun derken rota değişti! Beşiktaş, Süper Lig'in golcüsü Umut'u bitiriyor

OPSİYON HAKKI KULLANILDI

Siyah-Beyazlılar, Umut için Fransız ekibi Lorient'le temas kuracaktı ancak Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullandığı öğrenildi. Kasımpaşa'ya Umut için fiyat soruldu.

Cenk Tosun derken rota değişti! Beşiktaş, Süper Lig'in golcüsü Umut'u bitiriyor

5 MİLYON EUROYU BULABİLİR

Kasımpaşa, Umut'a toplamda 2.5 milyon euroluk yatırım yaptı. Umut Bozok'un Beşiktaş'a maliyetinin 5 milyon euro civarında olacağı belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, sakatlıklarla boğuşan ve 30 yaşını aşan Cenk Tosun'a senelik 2 milyon euro ödemek istemiyor. Bu sebeple Umut Bozok transferi öne çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Cenk Tosun, Umut Bozok, Beşiktaş, Spor, Haberler

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