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Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te destan yazan A Milli Futbol Takımımızın oyuncularını otel kapısında karşıladı. Bu esnada Cenk Tosun'un Büyükekşi'yi görmezden gelerek tokalaşmadan geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son 16'da Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

CENK TOSUN'DAN OLAY HAREKET

Milli takımımız, cumartesi oynayacağı Hollanda maçını hazırlanırken futbolcuları otel kapısında karşılayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi'yi görmezden geldi. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Mehmet Büyükekşi Cenk Tosun Destan Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (17)

Aziz Dağ:

Helal şans sana tosun paşa Dik duruşun kıymetlidir

193
19
yanıtYanıtla
Murat Can:

Omurgalı insanları severim.Güzel bir haber ama üzücü olan keşke bu haberede Melih Demiral gibi yüzlerce güzel yorum yazılsaydı.

yanıt4
yanıt3
Hamit Gündoğdu:

Adamın kralisin Cenk....

138
15
yanıtYanıtla
Duygu Sogan:

Adamsın baba

100
14
yanıtYanıtla
balabey aziz:

İyi yapmış

87
11
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

badem bıyıkları soyunma odasına sokmayın sevinmeyi de beceremiyoruz sonra sirita sirita telefonla tebrik kabul ediyorsunuz primleri deprem bölgesine bagislayin herşey arma için sonuçta değil mi

69
27
yanıtYanıtla
Savaş Yıldız:

mal

yanıt5
yanıt5
simit bekleyen martı:

afferin lan Cenk

61
6
yanıtYanıtla
Aziz Dağ:

Abdülkerim candan gülüp öpüşüyor Nede olsa babaları hor görmemek lazım

49
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yanıtYanıtla
yusuf:

adamsın cenk

35
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Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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