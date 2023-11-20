Cenk Özkacar: EURO 2024'e grup lideri olarak gitmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Cenk Özkacar, Galler karşısında kazanarak EURO 2024'e grup lideri olarak katılmayı hedeflediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda Cenk Özkacar, mücadelenin oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Cenk, "Grubun son maçı, o yüzden önem taşıyor. Buraya lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz. Bir puan yeterli olmasına rağmen kesinlikle bunu düşünmüyoruz. Kazanmak için geldik. Kazanıp EURO 2024'e grubun lideri olarak gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görev verilen pozisyonda en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Cenk, son maçlarda sol bekte görev alması hakkında gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Çok uzak olduğum bir pozisyon değil, futbola başladığım günden bu yana müsabaka fark etmeksizin bana her zaman görev verilen pozisyonda en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Bu nedenle takımımda da ara sıra sol bekte görev yapıyorum, burada da. Mevkimi yadırgadığım herhangi bir durum yok. Takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Keyif aldığım bir mevki diyebilirim." - CARDIFF