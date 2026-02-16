Haberler

Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Galatasaray-Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınına konuştu. Ergün, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansını övdü ve onu, Arda Güler'den bile daha iyi bir futbolcu olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.

  • Galatasaray, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Torino'da 2-2 ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla eledi.
  • Cenk Ergün, Kenan Yıldız'ın Arda Güler'den daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyor.
  • Cenk Ergün'ün Kenan Yıldız ve Arda Güler kıyaslaması futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray- Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

''EN BÜYÜK ZAFERLERİNDEN BİRİ''

Galatasaray'ın 2013 yılında Juventus ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı hakkında konuşan Cenk Ergün, "2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik. Torino'da 2-2 ve İstanbul'da 1-0. Kar nedeniyle iki gün süren maçta Sneijder gol attı. Bu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük zaferlerinden biriydi." dedi.

''KENAN, ARDA'DAN BİLE DAHA İYİ''

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Cenk Ergün, "Bayern Münih'te oynadığı zaman bile rüya gibi bir oyuncuydu. Her gün onunla ilgili telefonlar ve mesajlar alıyordum. Şimdi gerçek bir yıldız oldu. Bence diğer yıldızımız Arda Güler'den bile daha iyi.'' dedi.

FUTBOLSEVERLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Cenk Ergün'ün bu açıklamaları futbolseverler arasında tartışma yarattı. Bazı kesim, Cenk Ergün'ün sözlerine katıldığını belirtirken, bazı kesim ise Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın harika futbolcular olduğunu, kıyaslama yapılamayacağını dile getirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı

İstasyonda görünce gaza bastı, pompa tabancası dahi araçta kaldı
Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke

Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte imza attığı 13. ülke
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler