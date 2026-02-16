Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray- Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

''EN BÜYÜK ZAFERLERİNDEN BİRİ''

Galatasaray'ın 2013 yılında Juventus ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı hakkında konuşan Cenk Ergün, "2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik. Torino'da 2-2 ve İstanbul'da 1-0. Kar nedeniyle iki gün süren maçta Sneijder gol attı. Bu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük zaferlerinden biriydi." dedi.

''KENAN, ARDA'DAN BİLE DAHA İYİ''

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Cenk Ergün, "Bayern Münih'te oynadığı zaman bile rüya gibi bir oyuncuydu. Her gün onunla ilgili telefonlar ve mesajlar alıyordum. Şimdi gerçek bir yıldız oldu. Bence diğer yıldızımız Arda Güler'den bile daha iyi.'' dedi.

FUTBOLSEVERLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Cenk Ergün'ün bu açıklamaları futbolseverler arasında tartışma yarattı. Bazı kesim, Cenk Ergün'ün sözlerine katıldığını belirtirken, bazı kesim ise Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın harika futbolcular olduğunu, kıyaslama yapılamayacağını dile getirdi.