Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar
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Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Dzeko'nun golünde asisti Cengiz Ünder yaptı. Bu ikili daha önce Roma'da forma giyerken de aynı senaryoyu yaşamıştı. Maçın 62. dakikasında Cengiz Ünder'in ortasını kafayla tamamlayan Dzeko, takımını öne geçirdi.
Trendyol Süper Lig'in 2.inci haftasında deplasmanda Samsunspor'la kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de Dzeko'nun golünde asist yapan Cengiz Ünder, aynı senaryoyu Roma'da da tekrarlamıştı.
ASİST CENGİZ GOL DZEKO
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 62.inci dakikada Cengiz Ündder'in kestiği ortada yıldız futbolcu, Edin Dzeko kafayla topu ağlara yolladı.
DAHA ÖNCE ROMA'DA OLMUŞTU
Yıldız ikili Roma'da forma giydiği dönemde de aynı senaryoyu yaşamıştı.