Cengiz ve Dzeko iş başında! Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de tekrarladılar

Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Dzeko'nun golünde asisti Cengiz Ünder yaptı. Bu ikili daha önce Roma'da forma giyerken de aynı senaryoyu yaşamıştı. Maçın 62. dakikasında Cengiz Ünder'in ortasını kafayla tamamlayan Dzeko, takımını öne geçirdi.