Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Serie A ekibi Bologna, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'e talip oldu. Milli futbolcunun İtalyan ekibine sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadro planlamaları arasında yer almayan Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı.

BOLOGNA CENGİZ'İ İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Bologna, 28 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'e talip oldu. Serie A ekibi, Cengiz'i kiralamak için Fenerbahçe'ye teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK

Öte yandan bir dönem İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'in de İtalya'ya dönmek istediği ve Bologna'nın ilgisine sıcak baktığı dile getirildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonun ortasında MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, toplam sezonda çıktığı 25 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Manchester United'ın 225 milyon euroluk dev hücum hattı

3 oyuncuya ödenen toplam bonservis bedeline inanamayacaksınız
