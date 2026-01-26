Haberler

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Eyüpspor ağlarına attığı golle siyah-beyazlı formayla 5. kez gol sevinci yaşadı.

  • Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla sezon içinde 5. golünü attı.
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Beşiktaş'ın golleri Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder tarafından atıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış karşılaşmasında deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ MİLLİ YILDIZLARDAN

Siyah-beyazlıların golleri 6. dakikada milli oyuncu Orkun Kökçü ve 76. dakikada bir diğer milli yıldız Cengiz Ünder'den geldi.

CENGİZ ÜNDER'DEN 5. GOL

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz, böylelikle siyah-beyazlılarda 5. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 13 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor ağlarını sarstı. Cengiz Ünder, 61. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.

