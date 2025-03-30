Cengiz Ünder, ABD'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, ABD kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. MLS'te San Diego FC ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de yer alan Ünder, attığı golle takımına umut verdi.

İLK GOLÜNÜ ATTI

San Diego FC, maçın başlarında etkili bir oyun sergileyerek 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ancak Los Angeles FC, geri dönüş için çaba gösterdi. 43. dakikada Smolyakov'un golüyle fark bire inerken, 45+5. dakikada Cengiz Ünder sahneye çıktı. Milli yıldız, attığı golle takımına büyük umut verdi ve MLS'teki ilk golünü kaydetti.

MAÇI KAYBETTİLER

İkinci yarıda Los Angeles FC, maçı dengelemek için baskısını artırırken 53. dakikada Igor Jesus'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Los Angeles ekibi, Cengiz Ünder'in golüne rağmen geri dönüşü tamamlayamadı ve San Diego FC sahadan 3-2 galip ayrıldı.