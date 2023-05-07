Cengiz'in takımına soğuk duş! 8 maç sonra kaybeden Marsilya koltuğunu kaptırdı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ligin 34'üncü haftasında deplasmanda Lens'e 2-1 mağlup oldu. 8 maç sonra kaybeden Igor Tudor'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından ikincilik koltuğunu da Lens'e kaptırmış oldu.