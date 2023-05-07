Cengiz'in takımına soğuk duş! 8 maç sonra kaybeden Marsilya koltuğunu kaptırdı
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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ligin 34'üncü haftasında deplasmanda Lens'e 2-1 mağlup oldu. 8 maç sonra kaybeden Igor Tudor'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından ikincilik koltuğunu da Lens'e kaptırmış oldu.
Fransa Ligue 1'de 34. hafta karşılaşmasında Marsilya, deplasmanda Lens ile kozlarını paylaştı. Cengiz'in takımı Marsilya, maçı 2-1 kaybetti.
Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fofana ve 60. dakikada Openda kaydetti. Marsilya'nın tek golü 88. dakikada Dimitri Payet'den geldi.
Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı. Cengiz etkili bir performans gösterse de asist ve gol katkısı veremedi.
Tottenham ve Juventus'la anılan Teknik Direktör Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, ligde 8 maç sonra kaybetti. Lens ise üst üste 3. galibiyetini aldı.