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Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı

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Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) başkanlığını da yapan ve 2 Nisan'da vefat eden Togay Bayatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞKANLAR BİRBİRİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Bayatlı için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı. Cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın, Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkati çekti. Bayatlı'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKILLARA KURTLAR VADİSİ'NİN O MEŞHUR SAHNESİ GELDİ

Cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın, Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkati çekti. Ezeli rakiplerin başkanlarının birbirini görmezden gelmeleri sosyal medyada kısa sürede viral olurken, o anları gören kullanıcılar, "Kurtlar Vadisi cenaze sahnesi" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kurtlar Vadisi Dursun Özbek Hasan Arat Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (5)

YİĞİT TÜRKALP:

sinek ikiliyi görmesede olur sayın KOÇ. ADAM OLAN GÖRÜLÜR.TEBRİKLER SAYIN KOÇ

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Şükrü Polat:

Dursun Özbebek denen şahısa cenazeye katılmak bile mi yakışmaz. yüzünden şer akıyo

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YİĞİT TÜRKALP:

SİNEK İKİLİ OLUR KENDİSİ....

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GAGS:

daha birbirlerinin yüzüne bakabilecek yürekleri yok, her gün mikrofonu, klavyeyi alıp ahkam kesiyor delikanlılar..

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Hasan Sabri Tüçel:

Bu ülkede kimsenin elde edemeyeceği başarıları elde ederseniz, rakipleriniz de size her türlü oyunu da oynar, cephe de alır. Başaramıyorsan kaos çıkar.

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