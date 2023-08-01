Cemal Yusuf Bakır, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci kez dünya şampiyonu oldu

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu, finalde Hintli rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu finalde rakibi Hintli Ronak Ronak'la karşılaştı.

Rakibini 2-0 mağlup eden genç sporcu, geçen yıldan sonra bu sene de dünya şampiyonu olarak altın madalya aldı.

Milli sporcuya altın madalyasını düzenlenen törende Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu takdim etti.