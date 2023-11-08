Cem İlkel Sofia Open'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel wild card ile katıldığı ATP 250 Turnuvası Sofia Open'ın ikinci turunda turnuvanın 6 numaralı seri başı, dünya 45 numarası Max Purcell'i 6-3, 4-6, 6-4 yenerek kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi.

Milli tenisçi Cem İlkel, ATP 250 Turnuvası Sofia Open'ın ikinci turunda turnuvanın 6 numaralı seri başı, dünya 45 numarası Max Purcell ile karşılaştı. İlk sette ilk servislerinden %73 ile puan çıkaran Cem İlkel, ikinci oyunda yakaladığı servis kırma puanını değerlendirip servislerinde etkili olarak 3-0 öne geçti. Hem servis oyunlarında hem de rakibin servislerinde rakibine üstünlük kuran milli sporcu 9. oyunda servisindeki dördüncü set puanını değerlendirerek ilk seti 6-3 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette servislerini etkili kullanan Avustralyalı raket Max Purcell seti 6-4 kazanarak maçı karar setine taşıdı. İki raketin de servisine tutunduğu final setinde dört oyun sonrasında 5. oyununda servis kıran Cem İlkel servislerine tutunmayı da başardı. Cem son servis oyununda 0-30 geriye düşse de servisini kaybetmedi ve geri dönmeyi başararak kariyerindeki en büyük galibiyeti elde etti.

ATP düzeyinde çeyrek finale yükselen üçüncü Türk raket olan İlkel'in çeyrek finalde rakibi turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Lorenzo Musetti ve Jack Draper maçının galibi olacak. - İSTANBUL