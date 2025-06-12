Cem Bölükbaşı, Le Mans 24 Saat Yarışı'na Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Le Mans Serisi'nde yarışan Cem Bölükbaşı, 14-15 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Le Mans kentinde düzenlenecek 24 Saat Yarışı'nda Nielsen takımının Pro/AM kategorisinde 24 numaralı aracıyla mücadele edecek.

Kariyerini Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) sürdüren otomobil sürücüsü Cem Bölükbaşı, 14-15 Haziran tarihlerindeki Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, bu sezon ELMS'de Nielsen takımıyla LMP2 kategorisinde yarışan Cem, 2025 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'nın Le Mans kentinde yapılacak 4. ayağında piste çıkacak.

Cem, de la Sarthe Pisti'ndeki 24 saatlik mücadelede, Colin Braun ve Naveen Rao ile beraber Nielsen takımının Pro/AM kategorisinde yarışacak 24 numaralı aracını kullanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki pilot, "Bu yarış motorsporlarında ikonik bir yer edinirken, dayanıklılığın ve stratejinin nihai sınavı oluyor. Böylesine köklü ve zorlu bir mücadelede yer almak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Le Mans'a hazırlanırken Nielsen Racing'deki ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi

İmamoğlu duruşmaya katılmadı, dava ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.