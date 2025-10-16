Haberler

Celtic Vakfı, Gazze İçin 100 Bin Sterlin Bağışladı

Celtic Futbol Kulübü Vakfı, Gazze'deki gıda krizi için Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na 100 bin sterlin bağış yapıldığını açıkladı. Gazze'de 640 bin kişi kıtlık koşullarında yaşıyor.

Celtic Futbol Kulübü Vakfı, Gazze'deki acil gıda ihtiyacını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) 100 bin sterlin bağışlandığını duyurdu.

Vakfın açıklamasında, açlıkla mücadelede dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu WFP aracılığıyla Gazze'deki acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin bağış yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de 640 bin kişinin kıtlık koşullarında yaşadığı ve 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
