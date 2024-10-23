Celje, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Konferans Ligi'nde yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak olan Slovenya temsilcisi Celje, son idmanını yaptı. Teknik direktör Albert Riera antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Sakat oyuncuların yer almadığı idman, koşu ve taktiksel çalışmalarla devam etti.
UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya temsilcisi Celje, son çalışmasını yaptı.
Celje Stadı'nda teknik direktör Albert Riera yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdman öncesinde Albert Riera, oyuncularıyla saha ortasında kısa süre konuştu.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşuyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Celje'de sakatlıkları bulunan Zan Karnicnik ve Nino Kouter, çalışmada yer almadı.
Celje ile RAMS Başakşehir arasındaki müsabaka yarın TSİ 19.45'te başlayacak.