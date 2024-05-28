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Çekya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Çekya'nın aday kadrosu açıklandı. Çekya'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan futbolcular belirlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Çekya'nın aday kadrosu açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Çekya'nın aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı ile F Grubu'nda maçlarını oynayacak Çekya, 18 Haziran'da Portekiz, 22 Haziran'da Gürcistan ile karşılaşacakken, grubun son müsabakasında 26 Haziran'da Türkiye ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Ivan Hasek tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (1899 Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vlcek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta Saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Şampiyona öncesinde 7 Haziran'da Malta ve 10 Haziran'da Kuzey Makedonya ile özel maç yapacak olan Çekya'nın nihai kadrosu 7 Haziran'da UEFA'ya bildirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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