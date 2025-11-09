Haberler

Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Güncelleme:
Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Fatih Terim hakkında konuşan Sportif Direktör Pavel Nedved, iddiaları kabul etmedi ve "Bu sorunun yeri bugün değil" diyerek cevap verdi.

  • Çekya Milli Takımı Sportif Direktörü Pavel Nedved, Fatih Terim'in teknik direktörlüğü hakkında spekülasyon yapmayı reddetti.
  • Çekya Milli Takımı, 13 Kasım'da San Marino ve 17 Kasım'da Cebelitarık ile Dünya Kupası Elemeleri maçlarına çıkacak.
  • Çekya Milli Takımı, gruptaki ikinci sırasını korumayı hedefliyor.

Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in ismi bir süredir Çekya Milli Takımı ile anılıyordu. 13 Kasım'da San Marino, 17 Kasım'da da Cebelitarık ile Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasına çıkacak olan Çekya'da Sportif Direktör Pavel Nedved, Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU SORUNUN YERİ BUGÜN VE BURASI DEĞİL"

Pavel Nedved, kendisine sorulan "Terim, sizin milli takıma önerdiğiniz isim miydi?" sorusuna cevap vererek, "Bu sorunun yeri bugün ve burası değil. Jaroslav Köstl burada ve kiminle iletişime geçtiğimiz veya geçmediğimiz konusunda herhangi bir isim hakkında spekülasyon yapmam doğru olmaz. Milli takımda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz.'' dedi.

''MAÇLARIN NASIL GİTTİĞİ ÖNEMLİ''

Sözlerine devam eden Nedved, ''Maçları hep görüyorsunuz, bir şeyleri düzeltmek için çok az fırsat oluyor. Maçların nasıl gittiği önemli. Geçen sefer Hırvatistan ile berabere kalıp Faroe Adaları'nda kaybettiğimiz için bir puan almıştık, bu bana yetmedi. Şimdi son adımı atıp gruptaki ikinci sıramızı korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Dolandiriciliktan yargilanmasi gerekmiyormuydu?

