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Cedi Osman sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olacak

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Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek. MR taramasında tespit edilen sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak oyuncu, gelecek günlerde artroskopik operasyon geçirecek.

Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sağ dizinde meydana gelen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulübün açıklamasında, sakatlığı nedeniyle MR taramasından geçen Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.

Sahalardan bir süre uzak kalacak milli basketbolcunun gelecek günlerde "artroskopik operasyon" geçireceği ifade edildi.

Cedi Osman, son olarak takımının BKT Avrupa Kupası'nda İtalya ekibi Roma Basketbol'u 113-111 yendiği maçta 25 sayı kaydetti. Bu sezon formda bir performans sergileyen skorer oyuncu, BKT Avrupa Kupası'nda 22,2 sayı, 4,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA
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