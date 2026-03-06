CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek

Haberler

Güncelleme:
CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u eleyeceğini, Bodo Glimt'in Sporting'i geçeceğini ve finalde Bayern Münih ile Barcelona'nın karşılaşacağını öne sürdü.

  • CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacağını tahmin etti.
  • Claudia Pagan, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Sporting'i eleyerek sürpriz yapacağını öngördü.
  • Claudia Pagan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanacağını tahmin etti.

CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin yaptığı tahminlerle dikkat çekti. Pagan, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek tur atlayacağını öne sürdü.

"GALATASARAY, LIVERPOOL'U ELEYECEK"

Claudia Pagan'ın değerlendirmesine göre sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakibi Liverpool karşısında turu geçen taraf olacak. Pagan'ın bu tahmini futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

BODO GLIMT İÇİN DE SÜRPRİZ TAHMİN

Pagan, turnuvanın diğer eşleşmelerine ilişkin tahminlerini de paylaştı. CBS Sports yorumcusu, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Sporting'i eleyerek sürpriz yapacağını söyledi.

FİNAL TAHMİNİ: BAYERN MÜNİH – BARCELONA

Claudia Pagan ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinin Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanacağını öngördü. Deneyimli yorumcunun bu tahminleri kısa sürede futbol gündeminde konuşulmaya başladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
