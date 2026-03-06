CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin yaptığı tahminlerle dikkat çekti. Pagan, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek tur atlayacağını öne sürdü.
"GALATASARAY, LIVERPOOL'U ELEYECEK"
Claudia Pagan'ın değerlendirmesine göre sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakibi Liverpool karşısında turu geçen taraf olacak. Pagan'ın bu tahmini futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
BODO GLIMT İÇİN DE SÜRPRİZ TAHMİN
Pagan, turnuvanın diğer eşleşmelerine ilişkin tahminlerini de paylaştı. CBS Sports yorumcusu, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Sporting'i eleyerek sürpriz yapacağını söyledi.
FİNAL TAHMİNİ: BAYERN MÜNİH – BARCELONA
Claudia Pagan ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinin Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanacağını öngördü. Deneyimli yorumcunun bu tahminleri kısa sürede futbol gündeminde konuşulmaya başladı.