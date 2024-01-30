ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag'a mağlup oldu
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda lider olan ÇBK Mersin, son hafta maçında ZVVZ USK Prag'a 77-56 yenildi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Cecilia Toth (Macaristan), Esperanza Mendoza (İspanya)
ÇBK Mersin : Williams 13, Mabrey 7, Epoupa, Araujo 2, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın, 4 Kiss 13, Melis Gülcan 4, Cornelius 8, Derin Yaya 2, Meltem Avcı
ZVVZ USK Prag: Oblak 16, Cazorla 9, Ayayi 4, Magbegor 12, Hof 7, Andelova, Conde 8, Vyoralova 10, Sabally 11, Sipova
1. Periyot: 20-25
Devre: 37-42
3. Periyot: 47-64
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda daha önce çeyrek finale çıkmayı garantileyen ÇBK Mersin, 14. ve son hafta maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a 77-56 yenildi.