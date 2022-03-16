ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi FIBA Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL'i ağırlayacak - Haberler

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi FIBA Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL'i ağırlayacak

AA - Serkan Avci - Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi FIBA Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL'i ağırlayacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL takımını ağırlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, müsabaka hazırlıklarını sürdürüyor.

MERSİN (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL takımını ağırlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, müsabaka hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, yarın 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda LDLC ASVEL ile oynayacakları rövanş maçının hazırlıklarına başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Serdar Çevirgen, bu sezon 3 kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

LDLC ASVEL'i yenerek Avrupa Kupası yolculuğuna devam etmek istediklerini aktaran Çevirgen, "Geldiğimiz noktada Avrupa Kupası sadece 3 maç uzağımızda. Yarın oynayacağımız maçı kazanarak adımızı dörtlü finale yazdırmak istiyoruz. Güçlü kadromuzla hedeflerimize ulaşacağız. LDLC ASVEL'i geçip, dörtlü finale kalacak ve kupayı Mersin'e getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında rakibini deplasmanda 77-64 mağlup etmişti.

AA / Serkan Avci - Spor

Mersin Yenişehir, Servet Tazegül, Mersin, Fransa, Spor, Haberler

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