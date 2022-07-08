ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi - Haberler

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi

AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın ve Sinem Ataş ile yeniden anlaştı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Basketbol Süper Ligi Mersin Yenişehir Sinem Ataş Mersin Spor Haberler

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