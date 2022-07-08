ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi
AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın ve Sinem Ataş ile yeniden anlaştı.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor