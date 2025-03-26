İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Lütfü Savaş'ın CHP kurultayıyla ilgili başvurusunda karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"

ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nı Kazandı

ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin, sevincini Mersin Valisi Atilla Toros ile paylaştı. Vali Toros, şampiyon takımı tebrik etti.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin, sevincini Mersin Valisi Atilla Toros ile paylaştı.

Edirne'de 21-23 Mart arasında düzenlenen Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyon olan ÇBK Mersinli oyuncu ve yöneticiler, Vali Atilla Toros'u ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ve yönetim kurulu üyeleri ile basketbolcular Sinem Ataş, Marine Johannes ve Bridget Carleton'un yer aldığı ziyarette Vali Toros, şampiyon olan ÇBK Mersin yönetimini, teknik heyetini ve oyuncularını tebrik etti, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title