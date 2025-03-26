ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nı Kazandı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin, sevincini Mersin Valisi Atilla Toros ile paylaştı.

Edirne'de 21-23 Mart arasında düzenlenen Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyon olan ÇBK Mersinli oyuncu ve yöneticiler, Vali Atilla Toros'u ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ve yönetim kurulu üyeleri ile basketbolcular Sinem Ataş, Marine Johannes ve Bridget Carleton'un yer aldığı ziyarette Vali Toros, şampiyon olan ÇBK Mersin yönetimini, teknik heyetini ve oyuncularını tebrik etti, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MERSİN