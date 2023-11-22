ÇBK Mersin, Serco Uni Gyor'u mağlup etti
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ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Serco Unı Gyor'u 75-63 mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Alexandra-loana Stan, Vladimir Zanev
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Williams 14, Kiss 5, Melis Gülcan 2, Mabrey 20, Cornelius 8, Epoupa 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Hollingsvorth, Studer 2, Iagupova 16
SERCO UNI GYOR: Dubei 13, Hegedus 2, Dombai 10, Torok 11, Goree 11, Bach 11, Slocum 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-26
DEVRE: 39-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-48
5 FAUL: Bach (Serco Unı Gyor)
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Serco Unı Gyor'u 75-63 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor