ÇBK Mersin, Ormanspor'u Mağlup Etti
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-63'lük skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Orkun Yurttaş, Metehan Alaçam, Caner Bahadır
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 4, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 16, Juskaite 11, Burke 23, Eslem Güler 3, Razheva 11, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 10
OGM ORMANSPOR: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 5, Damla Gezgin 5, Kübra Erat 2, Yaren Düzcü, Banu Şimşek 2, Shields 14, Anigwe 21, Fraser 8
1'İNCİ PERİYOT: 15-16
DEVRE 37-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-44
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Çimsa ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ÇBK Mersin 80-63'lük skorla kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor