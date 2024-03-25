Üye Girişi
Haberler

ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 85-76 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Mersin temsilcisi ilk maçta rakibini deplasmanda 80-75 mağlup etmişti.

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5

OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 42-38 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 61-55 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mersin Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uğur Şahin kimdir? Zafer Partisi Giresun- Görele Belediye Başkan adayı Uğur Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ziya Güneş kimdir? CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Ziya Güneş Kaç yaşında, nereli? Bedrettin Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Merkez Belediye Başkan adayı Bedrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli? Halil Sofu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Espiye Belediye Başkan adayı Halil Sofu kaç yaşında, nereli? Bahar Altay Çaçık kimdir? CHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı Bahar Altay Çaçık kaç yaşında, nereli? Özlem Demir kimdir? CHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı Özlem Demir kaç yaşında, nereli? Ramazan Burak Ateş kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Ramazan Burak Ateş kaç yaşında, nereli? Erman Ebçem kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Erman Ebçem kaç yaşında, nereli? Ayhan Tuncal kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ayhan Tuncal nereli, kaç yaşında? Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkan adayı Muhsin Şentürk nereli, kaç yaşında? Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli? Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca nereli, kaç yaşında? Adem Albayrak kimdir? Yargıtay Başkan adayı Adem Albayrak kaç yaşında, nereli? YARGITAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ I Yeni Başkan kim olacak? Hangi aday önde?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title