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ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-73 yenerek galip geldi

ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-73 yenerek galip geldi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u evinde 79-73 mağlup etti. Müsabakanın önemli anlarında Anderson 26 sayıyla dikkat çekti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat

ÇBK Mersin: Anderson 26, Magarity 21, Thornton 11, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya

Melikgazi Kayseri Basketbol : Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Powers 13, Diallo 13, Fall 8, Doğa Adıcan 6, Dilara Tongar, Meltem Avcı 2

1. Periyot: 19-14

Devre: 41-30

3. Periyot: 61-54

Beş faulle çıkan: 39.30 Kübra Erat (Melikgazi Kayseri Basketbol )

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-73 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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