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ÇBK Mersin, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-43 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Özlem Yalman, Burak Aktaş, Safa Halit Çakır

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Jackson 12, Öykü Canlıel 2, Sena Işık, Betül Kutlu 2, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3, Elanur Demir 7, Şara Baş 4, Pardee 10

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 4, Kiss 17, Melis Gülcan 4, Cornelius 11, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 14, Meltem Avcı 12, Elanur Menteş

1. Periyot: 7-24

Devre: 19-38

3. Periyot: 35-55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-43 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Mersin Hatay Basketbol Spor Güncel Haberler

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