ÇBK Mersin Gelişim, Yalova VİP'i 34 Sayı Farkla Yendi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ÇBK Mersin Gelişim, HDI Sigorta Yalova VİP takımını 84-50 mağlup ederek ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Müsabakanın ilk yarısını önde tamamlayan Mersin ekibi, üçüncü çeyrekte farkı artırarak net bir galibiyet aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin Gelişim, deplasmanda HDI Sigorta Yalova VİP takımını 84-50 yendi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde geçen Mersin temsilcisi, devre arasına da 33-30'luk avantajla girdi.
Üçüncü periyotta farkı açan konuk ekip, final periyodu öncesi 63-38 skor avantajı sağladı.
Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ÇBK Mersin Gelişim, parkeden 34 sayı farkla 84-50 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Yalova temsilcisi, ligdeki 3. maçında da mağlup oldu. Akdeniz ekibi ise 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.